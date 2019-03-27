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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:34
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış uyarısı yaptı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların genel olarak yağmur, Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor"denildi.


Merkez, rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini de bildirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:34
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