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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:39:07 -
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 4 gün boyunca yağışlı ve serin hava bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren serin ve yağışlı sistemin etkili olacağı ifade edildi.

Yağışlı havanın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta önümüzdeki 4 gün boyunca aralıklarla etkili olduktan sonra cuma günü bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların cuma gününden itibaren hissedilir sevideye artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca kuvvetli rüzgar ile yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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