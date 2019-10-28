Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini! Etkisini hissettirmeye başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkisini hissettirecek. İstanbul'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olması beklenen sis ve pus hafta boyunca devam edecek. 5 günlük hava durumu raporuna göre Marmara, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Ekim ayının sonu itibariyle yurt genelinde sıcaklık düşüşü devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. İşte İstanbul Ankara, İzmir, başta olmak üzere yurt geneli hava durumu raporu…

Bugün hava nasıl olacak?

28 Ekim hava durumu raporuna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

-Ankara: Güneşli 20 derece

-İstanbul: Parçalı bulutlu ve sisli 22 derece

-İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23 derece

-Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

-Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26 derece

-Samsun: Güneşli 19 derece

-Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20 derece

-Erzurum: Güneşli 15

-Diyarbakır: Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece.

İşte Türkiye'nin 5 günlük hava durumu

-28 Ekim Pazartesi

-29 Ekim Salı

-30 Ekim Çarşamba

-31 Ekim Perşembe

-1 Kasım Cuma