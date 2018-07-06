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Meteorolojiden 4 ile yağmur uyarısı

Meteorolojiden alınan son bilgelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 şehirde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
Meteorolojiden 4 ile yağmur uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 23, Erzincan'da 20, Tunceli'de 17, Erzurum'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 13, Kars'ta ise 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 39, Tunceli'de 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 23 derece olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:17
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Tunceli
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ağrı
  8. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü
  9. doğu anadolu bölgesi
  10. sağanak
  11. uyarı

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