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Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:20
Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli ile Bingöl’desağanakyağış beklendiğini bildirdi.


Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalıbulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların güneybatılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında ve öncesindeyer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.


Bölge genelinde öğleden sonra etkili olması beklenen yağışların yer yer dolu şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildiren merkez,tedbirli olunmasını önerdi.


Ayrıca, yağış anında ve öncesinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:20
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