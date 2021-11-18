Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi günü ise tam 33 ilde yağmur beklenirken 6 ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cuma ve cumartesi gününün hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, cuma ve cumartesi günü yurdun iç kesimleri ve doğu kesimlerinde yağış görülecek.
Cuma gününe dikkat
Cuma günü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'de sağanak yağmur bekleniyor.
33 ilde sağanak yağmur beklentisi
Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Konya, Karaman, Hatay, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Artvin, Rize, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun'da yağmur yağacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü 6 ilde kar yağacak
Cuma günü Kastamonu ve Bolu'da cumartesi günü ise Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari'de karla karışık yağmur bekleniyor.