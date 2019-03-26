Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için merkezde yağmur, yüksek rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde hava Malatya ve Adıyaman’da çok bulutlu, Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacaktır.Gece sıcaklıklarında yer yer 3-4 derecelik artış beklenirken, gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, Elazığ ve Malatya’nın yüksek kesimlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiğini de bildirdi.