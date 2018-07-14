THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Meteorolojiden 15 ile sağanak yağmur uyarısı

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:13
Meteorolojiden 15 ile sağanak yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:13
  1. Ardahan
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Rize
  8. Ordu
  9. Kütahya
  10. Kırklareli
  11. Kars
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Çankırı
  18. Bursa
  19. Artvin
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Adana
  23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  24. sağanak
  25. yağmur
  26. uyarı
  27. hava durumu
  28. hava sıcaklığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar nasıl düşecek? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıkladı
    1. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    2. Oktar Babuna'nın annesinden şoke eden..
    3. Rusya zor dönemde! Sıkıntı Su-57’yi..
    4. İran'dan hala ses seda yok
    5. ABD’de vergi borcu olanlara seyahat..
    6. Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman..
    7. Change operasyonu! Şasi numaralarını..
    8. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    9. Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini..
    10. Galatasaray'da savunmaya 1.92'lik..
    11. Haftaya başlıyor! SSK emeklisine en az 1
    12. Balıkesir Erdek'te zincirleme kaza: 2..
    13. Ve ayrıntıları ortaya çıktı!
    14. Amerika yol açtı, Sözdar Avesta kaçtı!
    15. Türk jeti dünya sahnesinde
    16. Bedelli askerlik KHK'sı ne zaman?
    17. Kırkpınar'a yoğun ilgi! Otellerde yer..
    18. Meteoroloji uyardı: O saate dikkat!
    19. Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor!..
    20. Bedelli askerlik kararnamesi ne zaman..
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Adnan Oktar'dan Abdulhamid Han skandalı
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!