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Meteoroloji'den 13 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun, Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:14
Meteoroloji'den 13 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Samsun,Giresun, Sivas, Ardahan, Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Ankara: Parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:14
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Kırklareli
  6. Kastamonu
  7. Kars
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Giresun
  11. Erzurum
  12. Edirne
  13. Diyarbakır
  14. Çankırı
  15. Çanakkale
  16. Bursa
  17. Bilecik
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Adana
  21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  22. hava durumu nasıl olacak
  23. hava durumu

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