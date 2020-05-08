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Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:21:14 -
Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





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