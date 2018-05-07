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Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Van, Erzurum, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:54
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar başta güney ilçeleri (Başkale, Gürpınar, Çatak, Bahçesaray, Gevaş) olmak üzere aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hakkari çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın sabah saatlerinden, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bitlis çevrelerinde süren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların bu gece saatlerinden, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Muş çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Bingöl çevrelerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların yarın öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise devam eden yağışların Diyarbakır, Mardin ve Batman'da yarın öğle saatlerine, Siirt'te saat 15.00'e, Şırnak'ta ise akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Yağışın aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar ve ilgililere sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:54
  1. Van
  2. Muş
  3. Mardin
  4. Diyarbakır
  5. Erzurum
  6. Bingöl
  7. Şırnak
  8. Çatak
  9. Hakkari
  10. Siirt
  11. Batman
  12. Bitlis
  13. Gürpınar
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. Başkale
  16. Gevaş

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