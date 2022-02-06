Meteoroloji yeniden uyardı! Gün verdi: Kar geri dönüyor

6 Şubat güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken 5 günlük güncel hava durumu haritasında çarşamba gününe dikkat çekildi. yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bugün (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kar geri geliyor

Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselirken, 5 günlük haritada çarşamba günü dikkat çekti. Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak.