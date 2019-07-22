0553 313 94 23

Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Çarşamba günü...

Türkiye sıcak havanın etkisinde. Yurt genelinde yüksek olan hava sıcaklığı pazartesi gününden itibaren belli yerlerde sağanak yağışa dönüşecek. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyi sağanak yağışın etkisi altında olacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:12
Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Çarşamba günü...

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınladı. Yeni haftanın ilk gününde Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Yurdun büyük kısmında bol güneşlenme olacak, bu durum hava sıcaklığına da yansıyor. Sıcaklık Trakya ve Kıyı Ege'de 35 derecenin üzerine çıkacak Güneydoğu’da ise 40 dereceyi aşacak.

Yurdun büyük kısmında sıcak hava salı günü de devam edecek ancak Trakya’dan yağışlı hava giriş yapacak. Çarşamba günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:12
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum
    1. Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte..
    2. Meteoroloji yeni haftanın raporunu..
    3. İşçilere neler vadediyordu... CHP'li..
    4. Korkutan gelişme: Hızla yayılıyor!
    5. Rengiyle dikkat çeken 'Kırmızı Kadife..
    6. Bakan Kasapoğlu şampiyon aletleri..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon..
    8. İlk icraat fecaat! Skandallarla..
    9. Çin’de sel 4 can aldı
    10. Sahnede can verdi! Şov sanıp..
    11. CHP'ye şok... 'Atatürk'ün mirası..
    12. ‘Kandıramayınca, bataklığa çekme..
    13. ABD’den yeni hamle… Kirli plan için..
    14. Tansiyon yükseliyor! Katar ve Kuveyt..
    15. Dün uçuşları askıya almışlardı! Yeni..
    16. Ülkede 10 ayrı bölgeye yıldırım düştü:..
    17. Feci kaza... Aynı aileden 4 kişi..
    18. ABD duyurdu... Türkiye'ye kritik..
    19. Bingöl'deki operasyonda 4 terörist..
    20. Korkulan oldu... Hızla yayılıyor
    21. Canı pahasına tam 5 kişiyi kurtardı.....
    22. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası..
    23. Yanında getirdiği evcil hayvan için..
    24. 22.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. İzmir'de otomobil dereye düştü
    26. Tünel çıkışında bariyerlere çarpan..
    27. AFAD'ın Yemen'deki gıda yardımları..
    28. Ayvalık’ta 12’si çocuk, 10’u kadın..
    29. Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava..
    30. Aydın'da makilik alanda yangın
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!
    Yusuf Kaplan’dan yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalar!