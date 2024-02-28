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Yaşam Meteoroloji uzmanından uyarı: Hava durumu hakkında duyuru, tahminleri! İstanbul'a kar yağacak mı? Son tahmin
Yaşam

Meteoroloji uzmanından uyarı: Hava durumu hakkında duyuru, tahminleri! İstanbul'a kar yağacak mı? Son tahmin

Yeniakit Publisher
2024-02-28 20:14:00 - 2024-02-28 20:15:22
Meteoroloji uzmanından uyarı: Hava durumu hakkında duyuru, tahminleri! İstanbul'a kar yağacak mı? Son tahmin

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü hava durumu tahminleri yayınladı Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Batı kesimlerden başlayarak artan hava sıcaklığı, ülkenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonuna kadar Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'da geçtiğimiz aylarda etkili olan kar yağışı, İstanbul'a ulaşmadı. Ancak, Mart ayı için hava durumu nasıl olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, tahminlerini paylaştı.

Mart ayı sıcaklıklar açısından ortalamanın üzerinde geçecek. Sıcak bir mart ayı bizi bekliyor. Sıcak günlerin sayısı daha fazla, soğuk günlerin sayısı az olacak" diyen Adil Tek, şu detayları verdi: “Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.”

Yağışlar Ortalamanın Üzerinde Artacak

Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam."

"Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

İstanbul'a Kar Yağacak Mı?

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Çok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor."
"Ancak Marmara'da kar yağışının ihtimalinin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var," dedi.
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“Geçtiğimiz yıl yaşadığımız barajlarda su oranlarının düşük olması sorununu bu sene yaşamayacağız. Örneğin İstanbul’da şu anda yüzde 70 seviyelerinde seyreden baraj doluluğu mart ayındaki yağışlarla daha da artacak. Hatta sadece mart ayında değil, nisan ve mayıs aylarında da mevsim normallerinde yağışlar olacağını öngördüğünü" vurguladı.Tek, “Bu sene yaz ayları için önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıya kalmayacağız.

Mart ayında yağışlar ortalamanın üzerinde, devam eden aylarda ise ortalamalar civarında seyredecek.”Son yıllarda iklimde beklenmedik değişiklikler gözlemliyoruz. Baharın hızla gelmesi, montları bırakıp tişörtle dolaşmaya başlamamızı sağlıyor. Adil Tek'e göre, bu yıl da durum değişmeyecek. Hatta, geçtiğimiz yıllardan daha sıcak bir bahar ve yaz bizi bekliyor.

Yaz ayları da dahil olmak üzere hava durumu tahminlerini detaylıca inceleyen Tek, “Bahar yağışları var ama sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden fazla."Tek, "Yaklaşık altı aylık bir değerlendirme yapacak olursak ortalama seyredecek yağışlarla birlikte yine sıcak bir dönem bizleri bekliyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıklar kendi ortalamanın üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Sıcak hava dalgalarının sayısında da artış olasılığı çok yüksek görünüyor” dedi.

Öte yandan mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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