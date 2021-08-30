Meteoroloji uzmanı uyardı: Çok tehlikeli gözüküyor

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yurtta artan sıcaklıkların ardından şiddetli yağışların beklendiği söyledi.

Şen, 5 gündür çok sıcak bir hava dalgasının mevcut olduğunu belirterek, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren yaşanacak 7-8 derecelik düşüşle birlikte yoğun yağışların olacağını söyledi.

Şen, açıklamalarında özellikle 2 Eylül Perşembe akşamı ve cuma günü Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek, yağışın şiddetini "Çok tehlike gözüküyor'' sözleriyle ifade etti.

Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek

Sel tehlikesine dikkat çeken Şen, şu açıklamayı yaptı:

"Dün bütün Türkiye’nin hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerindeydi. Perşembe günü ise kuzey batıdan Karadeniz üzerinden daha serin bir hava dalgası gelecek. Bu daha serin hava Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere sıcaklıkları 7-8 derece düşürecek.

''İstanbul 20’li dereceleri görecek''

İstanbul’da sıcaklıklar 20’li dereceleri görecek. Bu kadar ani sıcaklık düşüşü önemli olayları meydana getiriyor. Bu sıcaklık düşüşü ile Marmara ve Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar gözüküyor.

3 il için büyük risk

Perşembe akşamından itibaren cuma günü de büyük bir risk var. Artvin, Trabzon, Rize’de çok kuvvetli yağışlar var.

''Yağıştan korkuyoruz''

Biz bu yağıştan korkuyoruz, önemli problem. Marmara’nın doğusundan itibaren Karadeniz’e kadar etkili olacak. Çok tehlikeli gözüküyor."