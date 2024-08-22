Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, MGM'den uyarı! İstanbul'da yağış sürecek mi? Şiddetli yağış geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumuyla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Şen, İstanbul'a gelen soğuk hava dalgasıyla ilgili tarih vererek şiddetli yağışlara karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ağustos ve 5 güne ait ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerine inecek. Yurdun iç kesimlerinde hafta sonu sağanak etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni hava durumu tahminini paylaştı. Şen'den İstanbul için de uyarı geldi. Meteoroloji uzmanı, "Pazartesi günü Türkiye’nin çoğu yerinde yağış olacak. Pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava var bu hava deniz üzerindeki sıcaktan geçecek ve buharlaşma artacak ve İstanbul’da şiddetli yağış olabilir" ifadelerini kullandı.
Pazartesi gününe dikkat
Şen, CNN Türk'teki açıklamalarında şunları kaydetti:
Haziran-Temmuz'daki aşırı sıcaklar kendisini normallere doğru döndürmeye başladı. Ağustos'un 15'ine kadar ortalamaların üstünde geçti sıcaklıklar. Yarından itibaren sıcaklıklar, Trakya bölgesi hariç normallere doğru geliyor. Hatta Pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde normallerin de altına düşecek gibi gözüküyor. Bu soğuma ile birlikte yağışlar da başlayacak. Tüm Türkiye'de çok büyük yağış yok ama bazı bölgelerde önemli yağışlar var. Mesela bugün batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Kastamonu ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yağmur var. Ekim'e kadar gök gürültülü yağışlar göreceğiz. İstanbul'un Pazartesi günü 29 derecenin altına düşme ihtimali var. Doğu Karadeniz ve batı Karadeniz'de yağmur var bugün.
Karadeniz'deki deniz yüzey sıcaklıkları hala yüksek. Mersin'de de 33 derece deniz suyu sıcaklığı var. Çok anormal deniz suyu sıcaklıkları. Atmosferdeki hava olayının birçoğu deniz yüzey sıcaklığından kaynaklanır. Dolayısıyla Türkiye etrafındaki denizlerin bu durumu beni endişelendiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Pazartesi öğleden sonra ve Salı günü İstanbul'a kuzeyden gelecek bir soğuk hava var. Bu hava deniz üzerindeki bu sıcak yüzeyden geçecek ve buharlaşma artacak. Pazartesi ve Salı günü şiddetli yağış olabilir.
Yağmur geliyor! 3 gün boyunca etkili olacak
MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre 25 Ağustos Pazar, Pazartesi ve Salı günü Kocaeli'de gökgürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek
KAÇ DERECE OLACAK?
23 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 22 derece, en yüksek 32 derece olacak. Kocaeli'de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Cumartesi günü tekrardan parçalı bulutlu hava ile en düşük 23, en yüksek ise 31 derece arasında değişkenlik gösterecek.
3 GÜN ÜST ÜSTE YAĞMUR!
25 Ağustos Pazar gün hava sıcaklığı 23 ila 30 derece arasında olacak. Gökgürültülü sağanak yağışın etkili olduğu 2. gün olan Pazartesi gününde hava sıcaklığı 23 ila 31 derece arasında değişkenlik gösterecek. Salı günü ise Kocaeli'de gökgürültülü sağanak etkili olmaya devam edecek. Sıcaklar en düşük 23 derece, en yüksek ise 32 derece olacak.