Meteoroloji uzmanı peş peşe tarih verip uyardı: Türkiye'yi bekleyen sel felaketi! Türkiye için hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Türkiye için sarı kod uyarı verildi. Valilikten uyarı geçildi. Tüm dünyanın boğuştuğu sel felaketi Türkiye'ye mi geliyor?

Ekim ayında sel uyarısı bu kez Türkiye için geliyor. Özellikle İstanbul'luları çileli günler bekliyor. Eylül ayının son günlerini yaşarken sonbahardan çok uzakta olan hava sıcaklığı Ekim ayında bir anda yağmurlarla değişecek. Mevsim normalleri sıcaklıkları sürerken Ekim ayında sağanak uyarısı verildi. Dünyadaki sel felaketi Türkiye için de tehlikeli olabilir!

Türkiye genelinde hava sıcakları hala mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının bir anda yüksek geçişlerle değişeceğini açıkladı. Ancak asıl uyarı sağanak için geldi. Türkiye sel tehlikesi ile karşı karşıya!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de İstanbul için ciddi bir uyarıda bulundu. Kerem Ökten, İstanbullular için ciddi sağanak uyarı yaptı. Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önümüzde bir yağmur vortex'i var. İstanbul'a yağış beklerken Afet yaşamayız umarım. Detaylar yakında" ifadelerini kullandı.

"SEL FELAKETİ YAŞANABİLİR"

Dünyayı kasıp kavuran sel felaketi Türkiye'ye mi geliyor? Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un bazı bölgeleri ciddi bir sel tehlikesi yaşamış ve bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu kış için Türkiye de tehlike altında!

Kerem Ökten, Ekim ayında ayrıca havaların sıcaklıklarında düşeceğini söyledi ve "1 Ekim'e gireceğimiz gece tüm Türkiye oldukça serin olacak. Her yer yeşil renk. Doğu Andolu Kış moduna geçmiş. Avrupa modeli Ekim başına bir yağış cephesi verdi. Ben bile korktum. Afet boyutunda. Değişime açık. Aslında değişse iyi olur" ifadelerini kullandı.

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