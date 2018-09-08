Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da yağış başladı

Meteorolojinin uyarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Öğle saatlerinde Beyoğlu civarında sağanak yağmur aniden bastırdı. Vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Taksim ve Karaköy’de başlayan yağış sırasında vatandaşlar koşarak sığınacak bir yer aradı. Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiyeyle yoluna devam ederken, kimi vatandaşlar bir mekanın altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.