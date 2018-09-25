Meteoroloji uyarmıştı: Gece yarısı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde de yarın kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİNİN İLK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk açıklamasında Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği hava sıcaklığının 8-15 derece azalması beklendiği belirtilmişti. Uyarıda İstanbul'da bugün ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri beklendiği ve hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulunulmuştu. Uyarıda sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.