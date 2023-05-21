Meteoroloji uyarı verdi! Türkiye'ye o tarihte yağmur değil çamur yağacak! Hava durumu son tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde perşembe akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!

Hafta sonları günleri etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımı ile beraber bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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SARI KODLU SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Kırıkkale, Batman, Şırnak için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Ankara-Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu

Sel felaketi sebebiyle araç trafiğine kapanan Ankara-Kırıkkale karayolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kuvvetli yağıştan dolayı meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolunda ulaşım aksadı. Kayadibi mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından iş makinalarıyla selin yola taşıdığı çamurlar ve su birikintileri temizlendi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sebebiyle 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Ankara-Kırıkkale arasındaki Kayadibi mevkiindeyiz şu anda. Aşırı yağıştan dolayı Yahşihan ve Elmadağ sınırı olan yerde yaklaşık 5 kilometre kadar yol tıkanık. Yahşihan Belediyesi olarak bizde yolun açılmasına destek sağladık. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

Yüksekova’nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta ortalarında etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Niğde’de etkili olan dolu tarım arazilerini vurdu

Şehirde öğleden sonra başlayan sağanak sonrası dolu meydana gelirken hayat olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle Aktaş, Ovacık, Yeşilova Hüyük ve Karaatlı beldeleri beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü. Ziraat Odası Niğde İl Başkanlığı da sosyal medya hesabından, "İlimizde etkili olan sağanakla birlikte Aktaş, Ovacık, Yeşilova ve Hüyük bölgelerimizde dolu etkili oldu. Bölge çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun” mesajını paylaştı.

ZARA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU

Sivas'ın Zara ilçe merkezinde Kızılırmak Nehri yakınlarında öğle saatlerinde hortum çıktı. Hortum, civardaki binalardan birinin çatısını parçaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zara Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı elektrik direklerinin devrildiği, 3 evle 4 ahırın da çatısının zarar gördüğü duyuruldu. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. DHA