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Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yarından itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

04 Kasım 2018 Pazar 23:01
Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleriyle Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmurun ve yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sis ve pus uyarısı

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ihtimali bulunuyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 23:01
  1. Ardahan
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Mardin
  6. Kahramanmaraş
  7. Hatay
  8. Diyarbakır
  9. Meteoroloji

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