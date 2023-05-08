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Yerel Meteoroloji uyardı! Tüm hafta sürecek
Yerel

Meteoroloji uyardı! Tüm hafta sürecek

Yeniakit Publisher
2023-05-08 09:45:00 -
Meteoroloji uyardı! Tüm hafta sürecek

Meteoroloji tarafından yayınlanan son tahminlere göre bu hafta yağışlar yurt genelinde kuvvetli şekilde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Bir süredir yurtta aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışlar bu hafta da sürecek. Tahminlere göre yurdun özellikle iç ve kuzey kesimleri tüm hafta yağış alacak.

YEREL OLARAK KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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