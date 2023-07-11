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Gündem Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor
Gündem

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-11 08:06:00 -
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 36-40 derece dolayında seyredecek.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığı 36-40 derece dolayında seyredecek.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Temmuz Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Muğla 36-40 C. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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