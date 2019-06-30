0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteorolojinin tahminlerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

30 Haziran 2019 Pazar 11:35
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:35
  1. Trabzon
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Sakarya
  5. Rize
  6. Kocaeli
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Erzurum
  11. Diyarbakır
  12. Çankırı
  13. Artvin
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Adana
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  18. sağanak yağış uyarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Yavuz: "Çocukları spor ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek gerekir"
    1. Mehmet Yavuz: "Çocukları spor ve..
    2. ÖSO, rejim güçlerine geri adım attırdı
    3. Aşk ve sanat engel tanımadı
    4. İstanbul'dan kahreden haber! 2 kardeş..
    5. Fenerbahçe'den Zanka hamlesi!..
    6. Kırkpınar'ın efsane isimleri
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. AYM’nin skandal Deniz Yücel kararına..
    9. Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar!..
    10. Gazişehir Gaziantep'te kamp programı..
    11. Diyarbakır’da trafik yönlendirme..
    12. Karşıya geçmek isterken minibüsün..
    13. Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da..
    14. Öğrencilerin beklediği haber geldi!..
    15. Başkan Uysal, eşiyle stantları gezdi
    16. Wimbledon 4K kalitesinde izlenecek
    17. "Çin İran'a araç yedek parça satmakta..
    18. Serinlemek için girdiği suda boğuldu
    19. Mehmet Topal'dan Galatasaray sözleri:..
    20. Kars çiçek açtı
    21. Gaziantep’te otomobil iş makinesine..
    22. Diyarbakır’da görülen ebabil kuşları..
    23. Hindistan’da Müslüman çocuğa dayak
    24. İğrenç olay! Jandarmanın dikkati..
    25. (Özel) Temizlik işçisinden köpeğe masaj
    26. Kredi kartında faizler indirildi
    27. Yerlerinden edilen kadınlar..
    28. Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon..
    29. Ayder’de kurulan salıncakların artışı..
    30. Bisiklet tutkunları Karşıyaka’da..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!