Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu