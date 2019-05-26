Meteoroloji uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada Afrika üzerinden sıcak hava dalgası ile sıcaklıkların bazı illerde 5-10 derece artmasının beklendiğini duyuruldu. MGM'nin açıklamasında kullandığı bir kelime ise tepki topladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde 5-10 derece artması bekleniyor. Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcakların mayıs extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışığına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle;

Ankara: 34

İstanbul: 31

İzmir: 35

Şanlıurfa: 39

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye: 38

Denizli, Düzce, Malatya: 36

Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır: 35

Kayseri, Isparta: 33"

'Extrem' sıcaklık ne demek?

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında kullandığı bir kelime tepki topladı.

Açıklamada yer alan cümlede, "Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcakların mayıs extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor." denildi.

Türkçede yer almayan "extrem" kelimesinin resmi bir kurumun açıklamasında yer bulması eleştirileri de beraberinde getirdi.