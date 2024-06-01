Meteoroloji uyardı! Mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar geliyor

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde Muğla’da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.