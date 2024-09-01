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Gündem Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-01 09:16:00 -
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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