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Aktüel Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri için "kuvvetli rüzgar" ve "fırtına" uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 18:46:00 -
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yarın fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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