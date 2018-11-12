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Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 20:26
Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Salı günü ülkenin kuzey kesimlerinin, çarşamba gününden itibaren de ülke genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde sıfır derece ve altına inmesi bekleniyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Vatandaşların, ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 20:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Adana
  7. Meteoroloji
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  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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