Meteoroloji uyardı! Aman dikkat: Bu illerde yaşayanlar tedbirini alsın... Yeni uyarı geldi, daha zor olacak

Meteoroloji, yeni hava durumu haritası yayımladı uyarıda bulundu. Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor. Bu illerde yaşayanlar dikkat: Tedbir alınması belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık

EGE

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 17°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 26°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 20°C, 38°CAz bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA 26°C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY 25°C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 18°C, 37°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 22°C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 19°C, 27°CAz bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 22°C, 40°CAz bulutlu ve açıkARTVİN 23°C, 34°CParçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 23°C, 32°CAz bulutluTRABZON 25°C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS 13°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 23°C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN 17°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutluGAZİANTEP 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 40°CAz bulutluŞANLIURFA 26°C, 40°CAz bulutlu ve açık