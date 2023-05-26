Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

Meteoroloji ve uzman isimden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji uyardı, halk arasında "kırkikindi" olarak bilinen yağışlar yurdun iç kesimlerini etkisi altına alabilir.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Öğlen saatlerinde başlıyor, öğleden sonra şiddetini arttırıyor. Bu tür yağışları biz çok sık görmeye başladık Türkiye'de.

İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimlerine doğru bu tür yağışları göreceğiz" dedi.

Batı bölgesinde ise yağışlar şiddetini arttırabilir. Prof. Dr. Şen, "Batı'da da Eskişehir, Denizli, Afyon, Bilecik, Ankara'nın kuzey kesimlerinde bu tür yağışlar biraz şiddetli olabilir" diye konuştu.

"FIRTINA, ŞİMŞEK, YILDIRIM VE DOLU OLASILIĞI VAR"

Şen, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. "Yağışlar esnasında rüzgar hızı artar, şimşek, yıldırım olasılığı var. Hatta küçük çaplı dolu ihtimali de bu saydığımız bölgelerde mevcut" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTACAK, YAĞIŞ GELECEK"

Sağanak yağış İstanbul'da hafta sonu etkisini gösterebilir. Şen, "Hafta sonu yerel olarak İstanbul'da yağış var. Cumartesi, pazar yerel sağanak yağışlar olabilir. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha artıyor. Yani İstanbul bugün 22 dereceyse 23-24 derece civarlarına çıkacak.

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BU İLLERDE YAĞIŞ KUVVETLİ

Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°CParçalı bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 27°CParçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

vatan'a göre: BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutlu

SİİRT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı bulutlu