Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı; uzman isimden de yağışlara ilişkin açıklama geldi. Haziran ayına sayılı günler kalmasına rağmen yaz hala yüzünü göstermedi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olsa da yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki günlere ilişkin hava raporu belli oldu. Halk arasında "kırkikindi" olarak bilinen yağışlar yurdun iç kesimlerini etkisi altına alabilir. İşte detaylar
Meteoroloji ve uzman isimden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji uyardı, halk arasında "kırkikindi" olarak bilinen yağışlar yurdun iç kesimlerini etkisi altına alabilir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Öğlen saatlerinde başlıyor, öğleden sonra şiddetini arttırıyor. Bu tür yağışları biz çok sık görmeye başladık Türkiye'de.
İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimlerine doğru bu tür yağışları göreceğiz" dedi.
Batı bölgesinde ise yağışlar şiddetini arttırabilir. Prof. Dr. Şen, "Batı'da da Eskişehir, Denizli, Afyon, Bilecik, Ankara'nın kuzey kesimlerinde bu tür yağışlar biraz şiddetli olabilir" diye konuştu.
"FIRTINA, ŞİMŞEK, YILDIRIM VE DOLU OLASILIĞI VAR"
Şen, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı. "Yağışlar esnasında rüzgar hızı artar, şimşek, yıldırım olasılığı var. Hatta küçük çaplı dolu ihtimali de bu saydığımız bölgelerde mevcut" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ARTACAK, YAĞIŞ GELECEK"
Sağanak yağış İstanbul'da hafta sonu etkisini gösterebilir. Şen, "Hafta sonu yerel olarak İstanbul'da yağış var. Cumartesi, pazar yerel sağanak yağışlar olabilir. Hafta sonu sıcaklıklar 1-2 derece daha artıyor. Yani İstanbul bugün 22 dereceyse 23-24 derece civarlarına çıkacak.
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BU İLLERDE YAĞIŞ KUVVETLİ
Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 23°CParçalı bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 27°CParçalı bulutlu
K.MARAŞ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
vatan'a göre: BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
IĞDIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°CParçalı bulutlu
SİİRT °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı bulutlu