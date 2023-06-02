  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sefer aynı gece tutuklanır haberiniz olsun! Sakın ha sakın! Aklınızdan bile geçirmeyin!

Bomba kulis geldi! Meclis Başkanı o isim olacak! Kabinede bakın kimler var

Ahmet Hakan, o şarkıcıyı böyle rezil kepaze etti! Vay manipülatör vay

Murat Sancak, 'Türkiye'de ortalık karışacak ama karışsın' diyerek sessizliği bozdu! 'Yok artık' dedirten sözler

Hesap uzmanı için hesap zamanı!

Ersan Şen'in CHP sözleri gündeme oturdu

Tehlikeli gerilim: Pakistan askerleri öldürüldü!

Türkiye'nin F-35'lerini o ülkeye verdiler! Uçakların ardından şimdi 'Türkiye ile savaşma' gazını verecekler

ABD'den dikkat çeken F-16 açıklaması! Kendi ülkesini eleştirerek gerçeği açığa çıkardı

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'dan dünyayı sallayacak Türkiye kararı! Görüşmeler resmen başladı
Yerel Meteoroloji uyardı
Yerel

Meteoroloji uyardı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 16:02:00 -
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Sağanak sonrası dereler taştı
Sağanak sonrası dereler taştı

Yerel

Sağanak sonrası dereler taştı

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aktüel

Isparta'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu
Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu

Aktüel

Şehirde sağanak ve dolu! 20 küçükbaş telef oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23