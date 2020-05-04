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Meteoroloji: Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:38:00 -
Meteoroloji: Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu bölge geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda ise akşam saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Çok bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

Kaynak: Habertürk

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