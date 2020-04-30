Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Balkanlardan geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bugün Balkanlar'dan gelen yeni sağanak yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise çok bulutlu ve kapalı bir gün geçirecek. Sıcaklıların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.

Bazı illerimizde beklenen hava durumu ise şu şekilde:

-İstanbul 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

-Ankara 11°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-İzmir 13°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Antalya 16°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Zonguldak 11°C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

-Trabzon 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

-Erzurum 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

-Diyarbakır 7°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu