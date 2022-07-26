Meteoroloji tarih verdi: Bu saatler arasında dışarı çıkmayın!
27 Temmuz'dan 31 Temmuz tarihine kadar Antalya'nın yer aldığı bölgenin kıyı kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini Meteoroloji duyurdu. Vatandaşların, saat 12.00 ile 18.00 arasında dışarı çıkılmasının sakıncalı olduğu belirtildi.
Sıcak havanın ciddi biçimde etkisini hissettirdiği şu günlerde Meteoroloji'den çok önemli bir uyarı geldi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.
Sıcak hava 31 temmuz'a kadar sürüyor
İHA'da yer alan habere göre 27 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'dan 31 Temmuz 18.00'a kadar ise sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Mevsim normallerine dönüyor
Sıcaklıkların 31 Temmuz sonrası kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.