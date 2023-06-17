Meteoroloji son tahmini duyurdu: İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, son dakika uyarıda bulundu. Sağanak yağış yurdun birçok bölgesinde etkili olurken, pazar günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı ön görülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Haziran hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Muğla dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (18 Haziran) hava nasıl olacak Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu