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Yaşam Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul ve 6 ile dolu uyarısı
Yaşam

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul ve 6 ile dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 6 il için bu gece saatlerinden itibaren dolu ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:02:00 -
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul ve 6 ile dolu uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve 6 ilimiz için son dakika uyarısı geldi.

Yapılan uyarıda, "Bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (40-80 km/sa) kuzey ve kuzeybatılı rüzgarla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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