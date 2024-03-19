Meteoroloji sitesi uyardı! Perşembe günü...

Meteorolojik kaynaklardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Meteoroloji sitesi Hava City tarafından vatandaşlara flaş uyarı verildi. Perşembe ve cuma günü daha da geniş bir kesime yayılacak.

Hava City tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'a bu akşam tekrar yağmur geliyor. Pazar gününe kadar aralıklarla devam eder. Perşembe ve Cuma günleri daha geniş bir alanda, daha kuvvetli yağar. Gündüz sıcaklıkları da tek haneli değerlere dönüş yapmaya hazırlanıyor..."

ÖNE ÇIKAN VİDEO