Meteoroloji saat verdi: İstanbul'a yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatleri itibariyle etkili olması bekleniyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler bugün havanın nasıl olacağını, bulundukları ile yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur yağacak mı? İşte merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı