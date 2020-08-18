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Yaşam

Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 08:56:00 -
Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin açıkladığı hava tahmin raporunda Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde yer alan toplam 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin paylaştığı raporda Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiğini açıklayan Meteoroloji, havanın az bulutlu ve açık geçmesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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