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Meteoroloji müjdeyi verdi! Havalar ısınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:16
Meteoroloji müjdeyi verdi! Havalar ısınıyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Bayburt, Elazığ, Bingöl, Muş çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sis hakim

İHA'da yer alan habere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır, Mardin ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklık artmaya başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor 21

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı 19

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:16
  1. Bayburt
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Samsun
  5. Muş
  6. Mardin
  7. Manisa
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Erzurum
  11. Elazığ
  12. Diyarbakır
  13. Çanakkale
  14. Bursa
  15. Bingöl
  16. Balıkesir
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. Adana
  22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  23. Sıcak hava müjdesi
  24. Hava durumu
  25. hava durumu nasıl olacak
  26. İlkbahar

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