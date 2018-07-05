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Meteoroloji Marmara ve Ege'de yaşayanları uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi'nde bulunan bazı iller için aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:14
Meteoroloji Marmara ve Ege'de yaşayanları uyardı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi. Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 08:14
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Hava durumu

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