Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü.İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Bazı bölgelerde yağışlar zaman zaman doluya döndü. Dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla kapadı.

BUGÜN DE YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da yağışların gece yarısına kadar devam edecek. Hasfata sonu ise havanın güneşli olması bekleniyor.