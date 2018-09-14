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Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın bugün de öğleden sonra başlayarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

14 Eylül 2018 Cuma 09:11
Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Eylül ayına girilmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü.İstanbul'da yağış ve fırtına etkisini artırdı.

Bazı bölgelerde yağışlar zaman zaman doluya döndü. Dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar, araçlarının üzerini battaniye ve kartonlarla kapadı.

BUGÜN DE YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da yağışların gece yarısına kadar devam edecek. Hasfata sonu ise havanın güneşli olması bekleniyor. 

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:11
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