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Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu günlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da önümüzdeki üç gün havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 17:29:00 -
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bu günlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde gece yarısından itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor.

3 gün yağışlı geçecek

Ayrıca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

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