Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Kar geliyor

Türkiye'nin doğusundan batısına bu hafta sonu kar yağışı etkili olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin Balkanlardan gelen ikinci bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini söyledi.

Kritik gün perşembe

Buna göre, İstanbul için kritik gün Perşembe... Perşembe akşamından itibaren kentte soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü etkisini artıracak olan yağışlar, zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşebilir. Bu neden kentte deniz ulaşımında aksamalar, hava ulaşımında ise gecikmeler yaşanabilir.

İstanbul'da kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürecek. 3 gün sürecek yağışını kentin bütün semtlerinde beyaz örtü bırakması bekleniyor.