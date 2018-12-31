Meteoroloji İstanbul için gün verdi! Kar geliyor
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'ye Balkanlardan bir soğuk hava dalgasının geldiğini ve İstanbul'da perşembe günü kar yağışı beklediklerini söyledi.31 Aralık 2018 Pazartesi 12:37
Türkiye'nin doğusundan batısına bu hafta sonu kar yağışı etkili olacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin Balkanlardan gelen ikinci bir soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini söyledi.
Kritik gün perşembe
Buna göre, İstanbul için kritik gün Perşembe... Perşembe akşamından itibaren kentte soğuk hava ile birlikte kar yağışı bekleniyor.
Cuma günü etkisini artıracak olan yağışlar, zaman zaman tipi ve fırtınaya dönüşebilir. Bu neden kentte deniz ulaşımında aksamalar, hava ulaşımında ise gecikmeler yaşanabilir.
İstanbul'da kar yağışı Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürecek. 3 gün sürecek yağışını kentin bütün semtlerinde beyaz örtü bırakması bekleniyor.
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