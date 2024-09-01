Meteoroloji İstanbul için alarm verdi! Önümüzdeki 4 saate dikkat... İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı!

Şiddetli yaz sağanakları batı ve iç kesimlerde olumsuzluk yaratmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kırklareli ve Tekirdağ'a turuncu, İstanbul dahil 22 il için ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor." uyarısında bulundu.

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi.

MGM'DEN DE İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.

2 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ.

22 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Yağişlar İstanbul'dan, Bursa, İzmir ve Antalya'ya kadar bölgesel ve şiddetli. Ankara'da da yağmur şiddetleniyor, Beş kentte'de su baskını tehlikesi var. İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 31 derece. İstanbul yeni haftaya da yağmurla başlayacak.

Marmara genelinde görülen yağış, Kocaeli, Sakarya, Bilecik'te daha şiddetli, sıcaklık biraz düşüyor. Edirne ve Çanakkale 32, Kocaeli 29 derece. Bölgede pazartesi de yağışlı bir gün

İç Anadolu'da yağışlar Konya, Çankırı, Eskişehir, Sivas'a kadar şiddetini artıracağından bölge genelinde yıldırım, dolu ve sel tehlikesi var. Sıcaklık 28-30 derece aralığında.

Ege'de gök gürültülü sağanaklar sahillere kadar ulaşacak, Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Bodrum boyunca geniş alanda etkili. Manisa 33, Denizli ve Muğla 31, Kütahya 26 derece.

Akdeniz'de şiddetli yağmurlar Isparta'dan Mersin, Adana, Osmaniye'ye kadar pazar da devam edecek. Yıldırım ve dolu da oluşuyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 41, Mersin 38, Hatay 36 derece. Pazartesi yağış daha az noktada

Karadenizde yağış en fazla, Bolu, Karabük, Kastamonu tarafında kuvvetli, Doğu Karadeniz'de ise daha yerel olarak görülüyor. Bolu 26, Samsun 30, Trabzon 28 derece.

Doğu Anadolu'da hava açık, Erzurum 30, Malatya 35, Van 28 derece. Güneydoğu'da lodos sert ve sıcak esiyor, Gaziantep 34, Diyarbakır 37, Adıyaman 36 derece.