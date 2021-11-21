Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil onlarca ili uyardı! 24 ile kar geliyor

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ilde yağmur bekleniyor. Ayrıca çarşamba gününden başlayacak kar için ise Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

Salı günü 30 ilde yağmur

Buna göre; aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Salı günü İstanbul, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Konya, Isparta, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak yağmur bekleniyor.

Çarşamba gününe dikkat

Çarşamba günü ise tam 60 ilde yağmur bekleniyor. Türkiye genelinde başlayacak yağmurlu hava perşembe günü de devam edecek. Perşembe günü yurdun iç kesimi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç birçok ilde yağmur yağacak.

3 gün boyunca kar yağışı bekliyor

Ayrıca Meteoroloji; çarşamba, perşembe ve cuma günü için bazı illere de kar yağışı uyarısında bulundu. Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da çarşamba günü; Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da perşembe günü; Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.

Çarşamba günü batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklıklarının Pazartesi kuzey, iç ve doğu kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer biraz üzerinde seyredeceği, Çarşamba günü yağışla birlikte kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.