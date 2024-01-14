Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı! Türkiye buz kesecek

Yurt genelinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Meteorolojinin yayımladığı 14 Ocak Pazar 2023 hava durumu raporunda 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verilirken yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması istendi. Marmara Bölgesi ve iç kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Ağrı, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Muş ve Van için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Vatandaşların kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanacak aksiliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun buharlamaya bağlı pus hadiseleri görülebilir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.