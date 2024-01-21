Meteoroloji haritayı güncelledi! 13 il için şiddetli kar yağışı uyarısı... Donacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında yurdun güneydoğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

13 ile sarı kodlu uyarı!

Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli, Aksaray, Batman ve Osmaniye için bugün ve yarın sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu 7

İzmir: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10